Ya conocíamos la postura de Vandoorne respecto a que McLaren tuviese como primer piloto a Fernando Alonso y por tanto estuviera más centrado en él. Pero ahora ha contado más.

Un año después de haber compartido box, sin que ninguno de los dos pilotos continúen en la Fórmula 1, acusa al equipo de que sus malos resultados se deben a que le obligaban a dejar pasar a Alonso en carrera.

"El equipo le dio todo el apoyo y el poder. Nunca terminé delante de Alonso, pero de todos los compañeros de equipo que he tenido, es del que más cerca he estado, a veces incluso justo detrás de él. McLaren nunca me dijo que no terminara delante de él, pero me pidieron en carrera que le dejara pasar. Casi siempre hacían eso", aseguraba el actual piloto de Formula E.

Con estas declaraciones, el piloto belga deja ver que tuvo que competir en desigualdad: "Siempre hubo dos o tres personas bien ubicadas en el equipo que se aseguraron de que todo saliera como Fernando quería que fuera", afirma.

Sin embargo, si miramos atrás, vemos que pocas veces fue capaz de clasificarse por delante del español, de hecho, Alonso quedó hasta 21 veces consecutivas por delante en la parrilla, entonces, ¿cómo es posible que le pidieran que le dejase pasar?.

Vandoorne, que hoy salía segundo en la prueba inaugural de la temporada en Arabia Saudí de Fórmula E y conseguía subirse al podio en el tercer cajón, en su última temporada en la categoría reina no fue capaz en ninguna ocasión de entrar en la Q3 mientras que Fernando sí.

"Es un mundo un poco falso, en el que todos se llevan bien, pero cada uno defiende sus intereses. En la Fórmula E o en el WEC la competición es más pura. Vas ahí para correr, no hay política", confiesa el piloto de mercedes. Sin embargo va más allá y asegura que "La Fórmula 1 sigue siendo el campeonato más grande, la Fórmula E está justo detrás. Es uno de los campeonatos más competitivos en los que he corrido. Muchos pilotos tienen experiencia en la Fórmula 1, otros tienen un currículum con el que podrían entrar de sobra a la Fórmula 1".

Sorprende que ponga delante el campeonato en el que actualmente corre antes que la Indycar, la F2, F3, la SuperFórmula...

"La Fórmula E es el futuro", zanjaba Vandoorne tras unas declaraciones que dan mucho que pensar.

¿De verdad nos creemos que le obligasen a no dar el máximo? En carrera, como hemos mencionado, está claro que no. Ahora la duda es si en los entrenamientos le pidieron que no pisara a fondo. ¿La Fórmula E como segundo mejor campeonato? Discutible sin duda. Ahora son ustedes quiénes tienen que sacar sus propias conclusiones.