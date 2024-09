Adrian Newey cambia de bando. De Red Bull a Aston Martin. Este martes fue presentado en Silverstone con la aparición de Fernando Alonso y en marzo de 2025 ya trabajará activamente en el diseño del coche. Un nuevo reto para el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1.

Y en su presentación dejó un 'dardito' para Red Bull, diciendo que se sentía "anticuado" en ese puesto: "Como ya he dicho, en Red Bull, por varias razones, empezaba a sentirme un poco anticuado, pero por mí, en ningún momento quiero culpar a nadie por ello...".

"Me puse yo en esa posición y sentía que lo fácil para mí era sentarme, contar las horas, coger el dinero e irme a casa por la noche, pero no habría sido sincero conmigo mismo en caso de haber hecho eso", explica Newey, que también será accionista en Aston Martin.

"Sentía que necesitaba una nueva estimulación. Tomar la decisión de dejarlo, sin saber lo que me iba a deparar el futuro, cuáles eran las ofertas de otros equipos, en caso de haberlas, sin saber las ofertas que tendría fuera de la Fórmula 1, si iba a decir que he tenido una gran carrera y que me iba a navegar... No lo sabía. Eso sí, cuando no estás siendo sincero contigo mismo no es una buena posición en la que estar y he tenido la suerte, la extrema suerte, de no necesitar trabajar para vivir, sino vivir para trabajar. Es muy extremo que diga eso, porque no vivo para trabajar, pero sí disfruto de lo que hago", detalla Adrian.

Sobre el futuro desarrollo del Aston Martin, reconoce que no tendrá demasiado tiempo porque los equipos ya habrán empezado a trabajar cuando él se ponga manos a la obra: "Debo admitir que va a ser un periodo de tiempo muy comprimido, en términos de chasis y aerodinámica...".

"Las regulaciones se anunciarán muy pronto en enero, así que empezaré con dos meses de desventaja", reconoce un Adrian que muy pronto vestirá de verde.