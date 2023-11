Carlos Sainz está teniendo un nefasto fin de semana de cierre de temporada en Abu Dhabi. El de Ferrari tuvo un accidente en los Libres 2, quedó último en los Libres 3 y fue eliminado en Q1 tras problemas con el tráfico, una situación que aseguró que fue intencionada por parte de algunos pilotos.

Pese a que las sensaciones no han sido buenas en ninguna sesión, el madrileño no se esperaba la temprana eliminación en la Q1 y tener que partir 16º en carrera: "Nos hemos metido en problemas nosotros solos. Hemos salido muy tarde y no he podido hacer los dos primeros sectores muy limpios".

Y a la hora de hablar del tráfico que le molestó, aseguró que hubo intencionalidad por parte de algunos pilotos, aunque no dio nombres: "Es complicado, había coches ahí fuera hoy... Entre nosotros, los pilotos, lo sabemos, sabemos que si haces una curva dos segundos por delante de otro coche, uno o dos segundos por delante, le vas a hacer perder una décima o dos en esa curva".

"Y veo que la gente se ha relajado un poco en eso. Cuando la Q1 y la Q2 están apretadas, veo a la gente dando un poco de aire sucio a propósito en algunas curvas para tal vez hacer que los demás pierdan algo de tiempo en las curvas, lo que no consideramos obstaculizar porque no es como si necesitaras levantar", añadió.

Sainz recalcó esa intencionalidad de otros pilotos como el motivo de su eliminación: "Sabes que le estás dando aire sucio y le estás haciendo una mala pasada en esa curva. Así que al salir el último, hice básicamente todos los sectores uno y dos muy cerca de los coches de delante, y me encontré perdiendo décimas y décimas por curva. Creo que todo el mundo lo hace. Es sólo que si te pones en una mala posición en pista, vas a sufrir más por ello".