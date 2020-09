Ferrari está deseando que acabe este 2020... y a saber si también que acabe 2021. La 'Scuderia' no da una a derechas y en Italia, en su casa, ha vuelto a ver cómo sus dos pilotos no cruzaban la bandera a cuadros. En el caso de Sebastian Vettel fue por un problema mecánico.

El alemán apenas duró seis vueltas en Monza. En el quinto giro, Seb empezó a reportar un problema en los frenos y, de hecho, se llegó a ver incluso algo de fuego en la parte trasera de su monoplaza.

"Los frenos fallaron. Los frenos fallaron", se escuchó decir al tetracampeón del mundo por radio antes del desenlace final.

Llegó en la sexta vuelta cuando, incapaz de detener su Ferrari, chocó contra las protecciones de la primera curva de Monza.

Así terminó el periplo de Sebastian Vetten el este 2020 en la casa de Ferrari, en Monza. Termina con un abandono, después de haber caído en Q1 en la clasificación junto a los Williams, a un Haas y a un Alfa Romeo.

Leclerc, K.O. tras un fuerte accidente

Por su parte, Charles Leclerc tampoco acabó la carrera en Italia. En su caso fue por un brutal accidente en la parabólica del que, afortunadamente, salió ileso.

SAFETY CAR (LAP 24/53)

The Safety Car comes back out as Leclerc has a frightening crash at Parabolica

Charles is out of the car and okay#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/BLUjaIGKwq