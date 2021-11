Fue un duelo total en Austin. Fernando Alonso contra Kimi Raikkonen... con la FIA y los límites de pista de por medio. Ambos se han referido a ello en la rueda de prensa de este jueves previa al GP de México.

El finlandés ha asegurado que "no pasó nada importante": "Intenté adelantar, intentó defenderse. Traté de permanecer dentro de la línea blanca, tal vez estaba unos centímetros afuera. Esto es lo que pasó, no hay mucho más que decir. No hablé con Fernando, ¿por qué debería hacerlo?".

Alonso también ha hablado de ello y ha afirmado que no sacará el tema en el 'briefing' de los pilotos: "No hace falta, cuando tocas el balón con la mano en el área es penalti. Las respuestas siempre son constructivas y positivas, todos queremos correr limpio y corregir los problemas. No es sólo la opinión del piloto, también es la naturaleza del circuito".

"No es frustración, es correr limpio y dar un buen espectáculo para la gente que está en la grada y en televisión", detalló el bicampeón de la F1, que finalizó sobre el tema: "No cambio nada de lo que dije en la radio, pienso lo mismo, que hay que devolver la posición si te sales fuera y si llevamos este tema a la reunión de pilotos, diré lo mismo".

Con respecto a los problemas que tuvo Alonso en Austin, asegura que han aprendido la lección: "¿Por qué se rompió el alerón? Sí, lo sabemos. Fue por puro desgaste del material y hemos reforzado esa pieza para el resto de la temporada".