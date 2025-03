La contundente respuesta de Hamilton a las críticas: "Mucha gente habló sin saber"

Lewis Hamilton ya sabe lo que es ganar vestido de rojo. El siete veces campeón del mundo se ha llevado una victoria basada en la gestión de gomas en su segunda carrera con Ferrari. Eso sí, carrera al sprint...

Las sensaciones del británico tras un inicio complicado en Australia han mejorado exponencialmente ya desde su 'pole' en la clasificación sprint de ayer. En carrera la situación empezó a complicarse desde el inicio.

Max Verstappen comenzó a presionar al británico, que parecía sufrir como el que más con sus ruedas. Sin embargo, consiguió recuperarlas y abrir distancia respecto al resto para acabar la carrera sin complicaciones y con una distancia considerable.

Lo cierto es que el piloto de Ferrari ha aprovechado esta victoria para acordarse de aquellos que dudaron de él tras su debut en Melbourne, lanzando un dardo envenenado y dejando claro que sigue siendo igual de rápido: "La primera carrera fue difícil y siento que mucha gente subestimó lo difícil que es llegar a nuevo equipo".

"Mucha gente habló sin saber lo que es esto y sin conocimiento, pero me he sentido bien aquí, los ingenieros y mecánicos han hecho un gran trabajo. No siento la presión. Sé que el equipo quiere ganar, pero Roma no se construyó en un día. Hay que mantener el enfoque y mantenerse al margen. Esto es una maratón, no una sprint", señaló Lewis Hamilton al término de la sprint.

Comienza a ver la luz al final del túnel un Lewis Hamilton que ha pasado unos años complicados en Mercedes tras el fin de su dominio y que espera volver a lo más alto ahora vestido de rojo.