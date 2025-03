Alonso y Sainz sufren con los neumáticos y Hamilton gana la carrera sprint del GP de China

Lewis Hamilton ya se ha estrenado. Le ha bastado con un fin de semana y medio. Primera victoria para el británico vestido de rojo Ferrari, aunque haya sido en una carrera al sprint.

El siete veces campeón del mundo partió desde la 'pole', mantuvo la posición y dominó con puño de hierro durante todo el resto de la prueba. Ante el masivo desgaste de los neumáticos, Hamilton supo gestionar sus ruedas para acabar sin complicaciones en la primera posición.

Muchos más problemas tuvieron los pilotos de detrás. Verstappen vivió en sus propias carnes el sufrimiento de un desgaste espectacular, cayendo en las últimas vueltas hasta la 3ª posición y teniendo que defenderse de Russell y Leclerc en el último giro para no perder el podio.

Los españoles tampoco se libraron del graining. Carlos Sainz ha sido uno de los grandes perjudicados. El madrileño se mantuvo en la 13ª posición durante gran parte de la prueba. Sin embargo, llegado el momento, sus neumáticos dijeron basta y se vio obligado a entrar en boxes.

Sainz salió del pit lane en la última posición y pudo remontar hasta la 17ª en la última vuelta tras un altercado entre Doohan y los dos Sauber. Mucho que mejorar para Williams, que ha sido el único equipo obligado a hacer un paso por boxes: "Muchos problemas de degradación, cosa extraña porque el coche parecía que respondía bien en Bahréin. Intentaremos algo radical ahora para mañana porque, si no, no vamos a ningún lado.

En cuanto a Fernando Alonso, el asturiano no ha salido del coche con muchas mejores sensaciones que Sainz. Problemas de degradación le alejaron de la zona de puntos, quedándose 10º durante toda la carrera sin apenas batallas con el resto.

"Había bastante degradación de neumáticos. Esperábamos mucha, pero no tanta. Hay que pensar en algún cambio para mañana para no tener tantos problemas. Tuve problemas de motor. En las últimas vueltas no tenía energía en la recta y perdí mucho tiempo con Norris", señaló Fernando Alonso ante los medios.