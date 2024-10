Para Charles Leclerc la Fórmula 1 será distinta en 2025. El monegasco no cambiará de equipo pero si de compañero en el que es el movimiento más sonado del año. Lewis Hamilton cumplirá su sueño de pilotar el Ferrari.

La incógnita ahora reside en saber en que situación deja este fichaje a Leclerc. El monegasco ha sido hasta ahora el piloto prioritario para Ferrari pero cuesta pensar que Hamilton vaya a asumir un rol parecido al que ha manejado Carlos Sainz.

Charles, alejado de este tipo de rumores, le da la bienvenida a Lewis: "Sabía de las negociaciones con Lewis y para mí tenerlo será un desafío adicional por todo lo que ha ganado. Estoy muy feliz de que Hamilton venga y no puedo esperar. Siempre he tenido una excelente relación con Lewis. Seguramente aclararé algunas dudas y aprenderé ciertas cosas que puedo hacer con mi look, porque seguro que continuará con sus estilos interesantes".

Leclerc ha reconocido en la 'Gazzetta dello Sport' que cree que la llegada de Hamilton supondrá un reto para él: "Para mí también será una gran oportunidad de demostrar lo que puedo hacer y lo que valgo. Intento ser el mejor piloto que puedo ser, sé cuáles son mis puntos fuertes y mis debilidades y cada vez trabajo desde la primera vuelta para mejorar".

Habrá que esperar para ver una de las parejas más esperadas de 2025. La duda está sembrada para, llegado el momento de la verdad, ver si Ferrari prioriza al 'talento' que lleva cultivando años o se decanta por uno de los pilotos más laureados de la historia.