Lewis Hamilton lo ha dejado claro. En ocasiones piensa en dejar la Fórmula 1 ya. No pensar en su nuevo reto en la escudería Ferrari y marcharse. Lo ha reconocido en palabras que recoge este lunes el medio 'Esquire', donde apunta que en cualquier momento podría dejarlo.

"Desde luego que sí", responde cuando le preguntan si piensa en dejarlo: "Hay días en los que pienso: 'mie**, no sé cuánto tiempo más podré seguir...".

"Hay días en los que me gustaría hacer una pausa, una pausa de verdad, porque no tienes una pausa realmente grande durante la temporada como en otros deportes. No terminas hasta mediados o finales de diciembre, y luego vuelves a entrenar en enero, dos veces al día. Hay otro par de horas de terapia que también se hacen durante ese tiempo, así que no tienes mucho tiempo libre. Y desde febrero, estás corriendo hasta diciembre", dice el siete veces campeón del Gran Circo, que dejará Mercedes para vestir los colores de Ferrari a partir del curso que viene.

Asegura que tiene un plan: "Tengo mentalmente un plan de hasta dónde me gustaría llegar. Sólo tengo que elaborar estrategias y secuenciar las cosas. Soy muy de secuenciar, cómo ver las marcas con las que colaboro, las empresas que estoy empezando esencialmente, cómo administro mi tiempo entre todo eso, y cómo soy capaz de dedicarme a este trabajo todavía".

"¿Habrá un momento en el que ya no me dedique a esto y deje de estar enamorado? Ese es el momento que espero que nunca llegue, en el sentido de que me haya desenamorado. Pero sabré cuándo tengo que dejarlo", sentencia el futuro compañero de Charles Leclerc.

No es la primera vez que Lewis habla de esa posible retirada. En 2021, tras perder el mundial contra Max Verstappen, ya dijo que estuvo cerca de apartarse de la Fórmula 1.