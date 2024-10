El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari genera mucha expectación de cara a la temporada 2025. La escudería de 'Maranello' formará una pareja de pilotos que está llamada a luchar por todo y más sabiendo en el equipo en el que están.

Sin embargo, aunque la opinión general sobre la l1egada de Hamilton es positiva, hay algún rezagado en la Fórmula 1 que cree que Ferrari debería haber considerado otras opciones.

Uno de esos rezagados es nada más y nada menos que Mattia Binotto, exjefe de la escudería italiana, que ha reconocido en 'Motorsport Italia' que quizás habría presado más atención a otros pilotos antes que a Hamilton y confiesa que el británico no era la única opción: "No me habría llevado a Lewis porque Ferrari había puesto sus ojos en otros pilotos".

Binotto también considera que si Ferrari tiene en tan buena estima el talento de Charles Leclerc como lleva demostrando estos últimos años, debería fijarse en él para liderar el proyecto: "Si Leclerc es el talento, es el que de alguna manera creo que debería llevarse al objetivo".