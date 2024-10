Carlos Sainz se decidió por Williams. Será su siguiente proyecto en la Fórmula 1 después de Ferrari. Tenía varias ofertas y un hombre que insistió mucho en su fichaje fue Flavio Briatore, el nuevo asesor de la escudería francesa Alpine.

En 'Motorsport', el galo insiste en el fichaje de Sainz para 2026: "Estamos contentos con Pierre Gasly y ahora tenemos a un piloto joven, pero si Carlos quiere venir en 2026, aquí estaremos".

"No hay decepción. Carlos era una oportunidad, pero fue un poco demasiado pronto. Antes de hablar de pilotos, primero tenemos que hablar de un coche competitivo, porque si el coche no rinde, no importa qué piloto pones detrás del volante. Primero de todo, tenemos que limpiar la casa con Oliver y motivar a todos los que están en Alpine de nuevo", explica Briatore.

Cree que elegir un buen piloto en F1 es fundamental: "Hace un año, Max Verstappen ganaba todas las carreras y ahora que los otros coches son más competitivos, otros pilotos ganan las carreras. No quiero gastar X millones en un piloto porque no marca la diferencia".

Alpine no logró convencer a Carlos, que apostó por Williams. A partir del año que viene su aventura en F1 cambiará muchísimo: de luchar por victorias con Ferrari a un escenario de intentar entrar en los puntos cada fin de semana.