Colapinto quiere ser el nuevo Schumacher o el nuevo Alonso: "Son mis ídolos..."

Flavio Briatore fue el primero que confió en Michael Schumacher y en Fernando Alonso. Algo que da alas a un Franco Colapinto que iniciará 2025 como probador de Williams. Son sus ídolos de pequeño y confía en que Briatore también le convierta en un gran campeón como hizo con ellos hace dos décadas.

Ha dicho Franco, en palabras que recoge 'Marca', que la presión que ha metido Briatore a Alpine para ficharle nunca la va a olvidar. Y que espera tener una oportunidad cuanto antes. Quizá ya en esta temporada.

"Para mí es un orgullo enorme que Briatore se haya fijado en mí. Yo cuando era niño veía las carreras de Fernando y… al final la realidad es que Flavio fue el que inventó a Schumi y el que inventó a Alonso, que son dos de mis ídolos. Que se haya fijado en mí y haya puesto la confianza en que puedo ser un futuro campeón del mundo, como ha dicho, es algo muy lindo y muy especial", ha expresado el argentino, de momento por detrás de Jack Doohan y de Pierre Gasly en la escudería francesa.

No tenía asiento en Williams ante la llegada de Carlos Sainz. A pesar de demostrar que estaba listo para un asiento titular, tuvo que hacer las maletas y conformarse con ser probador: "Williams me dio nueve carreras increíbles y yo traté de maximizarlas, de demostrar que no eran solo nueve carreras sino que me merecía estar en Fórmula 1. Así que logré una adaptación muy rápida y lo di todo".

Para él el salto a Williams fue un verdadero reto: "Sin haber hecho ningún día de test, ninguna prueba en una Fórmula 1, ir directamente a correr… es muy complicado. Si te fijas, hoy en día, todos los chicos que empiezan a correr hacen miles de kilómetros de test. Kimi Antonelli hizo 10.000 kilómetros y yo había hecho 400. Así que, fue complicado por esa parte, pero creo que demostré que me merezco mi lugar y fue la idea con la que corrí el año pasado".

Su personalidad

Colapinto ha demostrado ser auténtico. Y no va a cambiar. A pesar de algunas recomendaciones de jefes de prensa o en las redes sociales: "Soy como soy y no tengo una máscara atrás que lo oculte y quizá eso es lo que a la gente le gusta ¿no? Verme como soy en mi vida real. Creo que hoy en día en la Fórmula 1 todo eso fue cambiando un poco".

"Soy como quiero ser. Max (Verstappen) también es un piloto que siempre dice lo que siente y lo que le parece. Yo entré a la Fórmula 1 viniendo de correr en la Fórmula 2 y traté de no cambiar, de ser yo mismo", dice para finalizar el piloto argentino.