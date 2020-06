Fernando Alonso es uno de los nombres propios de la Fórmula 1... a pesar de que este será el segundo año en que no participe. Con un asiento libre en Renault, el asturiano podría regresar en 2021 para estar unas cuantas temporadas en el Gran Circo. Sin embargo, Mark Webber no lo ve así.

Y el oceánico era uno de los mejores amigos que tenía el bicampeón en el 'paddock': "Me sorprendería que volviera. Es un piloto extraordinario y ha tenido una gran carrera, pero ya no está a su mejor nivel. Será difícil que haga lo mismo que hizo en el pasado.

"Con todo, con un nivel de 9 sobre 10, es bueno tener a alguien así en el equipo", afirmó Webber en el podcast 'F1 Nation'.

Lo ve, de nuevo, realmente difícil y más aún si no puede pelear por algo grande: "Se fue porque ni podía luchar por entrar en los podios. No digo que no pueda, pero va a ser complicado para él tener motivación si está otros dos o tres años en tierra de nadie".

Al que tampoco ve en 2021 en la Fórmula es a Sebastian Vettel: "Tendrá que desconectar para recuperar ese espíritu y competir en un equipo ganador. Al llegar a los 30 pierdes algunas décimas. Le ha pasado a Valentino Rossi en MotoGP".

"He competido con Sebastian muchos años. Ha llegado Leclerc, lleno de energía... y ha hecho lo que ha podido. Ferrari echará de menos a un piloto con experiencia", sentenció Webber.

Te puede interesar

Sin Japón en 2020: adiós al Gran Premio de la última victoria de Fernando Alonso con Renault

Fernando Alonso y su principal diferencia con Lewis Hamilton: "Es más agresivo"

Mercedes, ¿la llave de Fernando Alonso para volver a la Fórmula 1?