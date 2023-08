Desde que el GP de Baréin diera el pistoletazo de salida a esta temporada 2023, Red Bull ha dominado todas y cada una de las carreras con puño de hierro. Sin embargo, ese dominio ha sido tan evidente en gran parte por la labor de Max Verstappen, ya que el neerlandés ha ganado diez de las doce carreras que ha ganado la marca austriaca.

Las otras dos carreras las ha ganado 'Checo' Pérez, que ocupa la segunda posición en el Mundial de Pilotos. Una segunda posición en la que ya se ha asentado por delante de Fernando Alonso pero que se encuentra muy lejos de su compañero de equipo y, por tanto, del título.

No obstante, no todo es malo para el piloto mexicano, ya que existe una clasificación que realiza todos los años la propia Fórmula 1 que sí que domina con solvencia el '11' de Red Bull. Y es que Pérez es el piloto que másposiciones ha ganado en lo que va de temporada, con un total de 59 adelantamientos.

Una clasificación que domina con gran ventaja sobre George Russell, que ocupa la segunda posición del ranking con 36 posiciones ganadas. Por otro lado, el podio lo cierra Max Verstappen con 27 adelantamientos.

Sin embargo, si bien es cierto que el mérito de realizar los adelantamientos con estos monoplazas existe y ahí están los datos, la realidad es que la gran mayoría de ellos los ha tenido que hacer por tener que remontar después de haber realizado una mala sesión de clasificación.

Rudy Fernández sobre los problemas de Ricky Rubio: "Me siento fastidiado por no haberme dado cuenta"

Por ello, se trata de una clasificación en la que, sin duda, no le gustaría estar al frente al mexicano a final de temporada, por lo que tratará de clasificar mejor para no tener que remontar y, además, para poder complicarle un poco la vida a un tranquilo Max Verstappen.

MOST POSITIONS GAINED IN 2023 SO FAR 📈

Big numbers across the board! 🆙@SChecoPerez leads the way with 59 positions in total gained 🤯#F1pic.twitter.com/RZVS3Xv9KM