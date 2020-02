Claire Williams ha dicho 'basta'. La jefa del equipo de Grove ha denunciado el machismo existente en un 'paddock' de Fórmula 1 en el que, según dice, muchos piensan que a su escudería comenzó a irle mal cuando se quedó embarazada y tuvo un bebé.

"¿No tengo derecho a tener un hijo porque soy una mujer que lleva un equipo de F1? Es una actitud vergonzosa y del siglo pasado. Estoy segura de que la mayoría de los otros jefes de las otras escuderías tiene hijos, ¿reciben ellos tantas críticas?", dice.

Claire Williams, que ocupó el puesto de su padre al frente de la escudería en 2013, prosigue con su denuncia: "La gente puede que haya sido más dura conmigo porque soy mujer. Hay quien me dijo que en el 'paddock' se cree que al equipo comenzó a irle mal cuando me quedé embarazada".

"Si no trajera a Nate, mi hijo, a algunas carreras casi ni le vería. También se me critica por eso, por traer a mi niño al 'paddock'. Trabajo siete días a la semana y casi todo el año, y tengo que ocultar el hecho de que soy una madre que intenta llevar un equipo de F1. Si nos va mal no es porque tenga un hijo", afirma.

Williams está cansada de las habladurías del 'paddock'. "Me encantaría caminar por él tras llevar al equipo a un lugar mejor, y para enseñar así que una mujer puede recibir esas críticas y pelear para demostrar que una mujer, esposa y madre es capaz de llevar con éxito un equipo de F1", continúa.

"Espero mandar un mensaje fuerte para los que sufren o pasan un momento duro. Soy la jefa, así que las críticas van a mí. A veces he cometido el error de leer comentarios en Internet y la gente es mala. Si me afecta podría hacerme daño, así que no tengo redes sociales y no leo lo que se publica", dice Williams.

La escudería de Grove lleva un par de años de capa caída, terminando en último lugar y ahora afrontan 2020 tras un 2019 muy malo. George Russell y Nicholas Latifi serán la pareja de un equipo, Williams, que sigue buscando a la escudería que en su día fue la más grande y poderosa de la Fórmula 1.