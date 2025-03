¿'Checo' Pérez es una opción para Cadillac? Responde Mario Andretti

La próxima temporada la Fórmula 1 tendrá hasta once escuderías en la parrilla. Cadillac se unirá al 'Gran Circo', utilizando para sus monoplazas el motor de Ferrari.

La escudería aún no ha anunciado cuál será su dupla de pilotos, su concepción de plantilla ideal era tener un piloto prometedor y uno experimentado.

Para el perfil de conductor experto de la F1 encajaría el ex Red Bull, Sergio Pérez. El mismo consultor y expiloto, Mario Andretti, ha admitido que el mexicano es una opción: "¿Podría Sergio Pérez una opción? Absolutamente. Pero es algo que mantenemos en secreto porque no queremos dar esperanza en ciertas zonas donde podría no suceder".

En los primeros meses se había especulado con que en el equipo dirigido grupo General Motors tuviera un piloto de su mismo origen, aunque en los últimos tiempos parece que no será un requisito imprescindible. "Hay pocas opciones para los americanos", ha comentado en 'ESPN'. En la IndyCar ocupan un asiento hasta dieciséis pilotos con la bandera americana, aunque se ve muy difícil que cambien de competición, para dar el salto a la F1.

Hasta el momento en la escudería continúan buscando pilotos, según ha desvelado el ex de la F1, pero sin dar nombres: "Es realista pensar que habrá una selección entre tres pilotos. Y no voy a decir cuáles. Pensamos mucho y no tengo la última palabra, pero sí tendré cierta influencia. Insisto, no soy el único jefe, así que no tomo la decisión final".

No obstante, el consultor ha zanjado la contratación no es inminente: "No hay una fecha límite para firmar un piloto".