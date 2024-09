"Estos últimos seis meses lo llegué a pensar": así de sincero se mostró 'Checo' Pérez la semana pasada cuando durante una entrevista se le preguntó sobre la posibilidad de retirarse a final de temporada.

Sus palabras corrieron como la pólvora y tanto 'PlanetF1' como el reputado periodista de Fórmula 1 Joe Saward elucubraron con que podría ser en el GP de México.

Ante tanto rumor, el mexicano ha querido salir al paso para asegurar que ya se disipó la idea de colgar el caso.

Y lo ha hecho a través de sus redes sociales con una escena de la película 'El lobo de Wall Street' donde el protagonista, Leonardo di Caprio, dice "I'm not leaving" ("no me voy").