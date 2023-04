Charles Leclerc ha dicho basta. El piloto de Mónaco es una de las grandes estrellas de la Fórmula 1, y tras cinco temporadas en Ferrari, cuenta con una gran multitud de aficionados que le apoyan cada fin de semana, incluso más allá de los fervorosos ‘tifosi’ del equipo italiano. En la actualidad, Leclerc es una de las personalidades más populares en un lugar repleto de celebridades como el Principado, lo que ha propiciado que decenas de personas busquen conocer a su ídolo.

Recientemente se ha filtrado la dirección del apartamento en el que reside el piloto, en el distrito de Montecarlo, dando lugar a que cada día decenas de aficionados se agolpen allí para ver al monegasco. Tras meses conviviendo con esta situación, la paciencia de Charles Leclerc se ha acabado y ha pedido a través de sus redes sociales que cese el acoso.

“Hola a todos. En los últimos meses, la dirección de mi casa se ha hecho pública de alguna manera, lo que ha hecho que la gente se reúna debajo de mi apartamento, me toque el timbre y me pida fotos y autógrafos", ha dicho Leclerc.

El piloto asegura que, para cortar con esta actitud de los aficionados, no atenderá a aquellos que le busquen en su propia casa: "Aunque siempre me alegra estar ahí para vosotros y aprecio de verdad vuestro apoyo, os ruego que respetéis mi intimidad y os abstengáis de venir a mi casa. Me aseguraré de parar a saludaros cuando me veáis por la calle o en el circuito, pero no bajaré si venís a mi casa".

Charles ha finalizado su comunicado pidiendo comprensión y respeto a su privacidad. "Vuestro apoyo, tanto en persona como en las redes sociales, significa mucho para mí, pero hay un límite que no se debe cruzar", ha explicado.