Carlos Sainz se vuelca con Leclerc en la cara de Hamilton: "Está listo para ganar"

La Fórmula 1 es muy caprichosa en algunas cuestiones y busca el salseo a la hora de realizar algunos eventos. Y en la rueda de prensa previa a la carrera deAustralia se ha vuelto a ver otro caso claro sobre esto con un encuentro entre expiloto de un equipo y su reemplazo presentes.

Carlos Sainz fue preguntado por si consideraba que su excompañero era un piloto modelo para la filosofía que lleva Ferrariy este se deshizo en elogios sobre Charles Leclerc en la cara de un Lewis Hamilton que le llegaría el turno después.

"Es un gran embajador de Ferrari y ha progresado como piloto y como persona, creo que esta en un momento dulce de su carrera, que se siente cómodo y a gusto y está listo para ganar", ha ensalzado Carlos Sainz a su excompañero monegasco.

El piloto madrileño guarda a Leclerc un gran cariño pese a pasar por momentos tensos durante sus cuatro temporadas vestido de rojo: "Nadie puede dudar de su talento y velocidad, pero la forma en la que se comporta y trata a todo el mundo en el equipo y cómo enarbola la marca de Ferrari por todo el mundo, es vital para la escuadra en los últimos años".

Cuando llegó el turno de Lewis Hamilton, quien tenía a su lado a su sustituto en Mercedes, sorprendió con su respuesta: "No he entendido la pregunta, pero creo que Carlos… hago un copia y pega de lo que ha dicho, no puedo añadir mucho más".