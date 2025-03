La seria advertencia de un exjefe de la F1 a Lewis Hamilton: "En Ferrari no van a dejar..."

Bernie Ecclestone, el que fuera jefe de la Fórmula 1, dice que Ferrari "no van a dejar de cuidar a Leclerc" y esperan que él sea el campeón del mundo.

Bernie Ecclestone, quien fuera jefe de la Fórmula 1, apuesta por Ferrari para este 2025. Pero lanza una advertencia a Lewis Hamilton: cree que el equipo rojo de Maranello apostará primero por Charles Leclerc antes que por el siete veces campeón de la competición, un recién llegado.

En palabras a la 'BBC' Ecclestone habla así de Ferrari: "Leclerc ha estado ahí desde hace mucho tiempo, así que difícilmente van a cambiarlo por Lewis. No estoy diciendo que no sea posible para Lewis, sólo que no van a dejar de cuidar y esperar que Leclerc haga el trabajo".

"Estoy convencido de que Lewis vendrá con su propia experiencia, con un bagaje de 18 años en la F1, con un par de títulos y demás. Y será un verdadero empujón para mantener esta mentalidad, para intentar hacerlo un poco mejor en todas partes", dice el que fuera jefe del Gran Circo.

"Realmente necesitamos tener este tipo de mentalidad para perseguir la última milésima en cada área y creo que Lewis será un buen activo para esto también", apunta.

Los aficionados italianos también le pidieron a Leclerc que trajera el título mundial a Ferrari. Fue en un evento en Milán en el que los dos coches rodaron por sus calles rodeados de los fans.

Y Ecclestone cree que en Maranello apostarán por Charles antes que por Lewis. Si el Ferrari es competitivo, la lucha podría ser total.