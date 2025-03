Hamilton alerta sobre su dupla con Leclerc: "La pareja más fuerte de la historia de la F1"

Lewis Hamilton ya sabe lo que es vivir la fiebre italiana. Este jueves, el británico ha protagonizado junto a Charles Leclerc una exhibición en las calles de Milán que contó con la presencia de 35.000 aficionados italianos aglutinados para ver al nuevo rostro de Ferrari.

Tras subirse al 'SF-21', el monegasco y el británico hablaron para los aficionados presentes en la localidad milanesa. Hamilton dejó un titular que puede situar en alerta al resto de contendientes por los títulos: "Leclerc y yo somos la pareja más fuerte en la historia de la Fórmula 1".

Y es que en el caso del siete veces campeón del mundo no viene a Italia de retiro. El compromiso de Hamilton con Ferrari es total y la devota afición ferrarista es un extra para conseguir el objetivo del mundial: "Luchamos por el objetivo de ganar y creemos que podemos estar en la pelea por el campeonato. Y con vosotros (en referencia a los aficionados) es posible".

Posteriormente, el '44' realizó unas declaraciones para 'Reuters' en los que valoró la impresión de los devotos aficionados de Ferrari: "He visto a los 'tifosi' a lo largo de los años para Sebastian Vettel, los he visto para Fernando Alonso, para Charles y para Carlos Sainz, así que no me sorprendió".

Los de Maranello llevan desde 2007 sin que un piloto de la escudería sea campeón del mundo de la Fórmula 1. Una racha de años demasiado extensa para la escudería de mayor prestigio. Asimismo, un año después fue el último año que Ferrari fue campeón de Constructores. La dupla Hamilton - Leclerc tiene el propósito claro de romper la maldición italiana.