La sorpresa que se llevó Carlos Sainz al llegar a Williams: "Un coche mejor de lo que esperaba..."

Apenas unos días para que arranque oficialmente el mundial de Fórmula 1. Será en Australia este fin de semana. Y Carlos Sainz, en la previa, ha contado cómo han sido sus primeros meses de trabajo en Williams, su nueva aventura en la parrilla después de su paso por Ferrari.

En 'DAZN' ha reconocido que se esperaba encontrar un equipo peor. Pero no ha sido así. "Vi que era un coche y un equipo mejor de lo que esperaba. Hemos sido rápidos y me he podido adaptar rápido", explica el piloto español.

"Estamos en un proceso de cambio que genera buenas sensaciones. Llegan sponsors, fichamos ingenieros y gente que quiere unirse al proyecto. Eso demuestra que Williams va en serio y que tenemos las cosas claras para regresar a la cima", apunta el compañero de Alex Albon, que este viernes se subirá por primera vez al coche en un Gran Premio.

Sobre Ferrari, tiene claro que en este 2025 pueden asaltar el título. Es lo que le dijo a Charles Leclerc: "Cuando me fui de Ferrari les dije a todos los ingenieros y a Charles Leclerc que están listos para luchar por el Mundial de este año, y creo sinceramente que lo pueden ganar".

Las palabras de Vowles

James Vowles, jefe de Williams, dice que Carlos es "justo lo que necesitaba el equipo": "Es justo lo que quería, alguien que busque la perfección en cada detalle. Alguien que exprima cada milésima. Y él lo hace. Enfoca las cosas de manera muy sencilla: estamos aquí y tenemos que llegar allí, así que vamos a por ello. Eso demuestra motivación y ganas de triunfar".

La experiencia de Carlos será fundamental para seguir desarrollando el coche, que el año pasado fue penúltimo en la tabla de constructores: "Carlos llega con mucha experiencia, sabe cómo ajustar el coche y creo que hay buena sinergia en tratar de entendernos. Espero aportarle cosas que le ayuden aquí en Williams, y él puede traer cosas aprendidas en Ferrari".