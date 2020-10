Después de que en 2019 McLaren acabase cuarto en el Mundial de Constructores y con Carlos Sainz clasificado en sexta posición, se esperaba que en esta temporada se le viese luchando por podios, pero no ha sido así.

Está siendo una temporada complicada para el madrileño, ya que no logró puntuar en cinco ocasiones; ni en las dos carreras de Silverstone, ni en Spa, ni en Mugello, ni en Rusia. Primero fueron problemas de refrigeración, luego tuvo un fallo en el escape, después se vio implicado en un incidente múltiple y finalmente un fallo propio lo dejó fuera de carrera.

"Es molesto. Sabéis lo competitivo que soy y que considero que estoy haciendo un año bueno en F1, si no fuera por el error de Rusia. Creo que estoy haciendo mi mejor año en Fórmula 1 hasta hoy y que rindo a un nivel muy alto", ha asegurado Carlos Sainz en 'Motorsport Week'.

Sainz sabía que 2020 no sería un año de victorias, pero esperaba estar entre los diez primeros pilotos, y no está siendo así: "Siento que estoy en mi cima, luego miras la clasificación y soy 11º en el campeonato. Sé que este año hay muchas cosas que no dependen de mí, ha sido un año muy extraño para mí. Nunca he tenido la oportunidad de coger impulso y de conseguir resultados consecutivos en una temporada corta, de 17 carreras. Todavía no ha terminado, quedan seis carreras e intentaré terminar con buena nota. Lo encuentro particularmente molesto, creo que podría tener 30 ó 40 puntos más".

Al contrario que Sainz, undécimo con 51 puntos, quien si está en lo alto de la parte media es su compañero de equipo, Lando Norris, que tiene 65 puntos y ocupa una sexta posición.

Con el campeonato tan avanzado, es complicado cambiar las cosas, a no ser que los de arriba comentan errores. "Los puntos son una victoria en una carrera. Para nosotros una victoria es terminar en el Top 6, es decir, conseguir ocho puntos, por lo que se podría decir que estoy tres carreras por detrás de mis rivales directos, a dos o tres 'victorias' de ellos", ha explicado el piloto.

A pesar de saber que apenas tiene oportunidades de mejorar su posición, quiere "hacerlo bien" ya que es su último año en la escudería que le hizo lograr su primer podio. "Quiero terminar en lo más alto con McLaren y sumar muchos puntos", ha zanjado Sainz.