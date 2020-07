Carlos Sainz será en 2021 piloto de Ferrari. El madrileño cambiará así el naranja por el rojo en la Fórmula 1 para formar parte del equipo más legendario de la competición. Con todo, y viendo cómo han comenzado 2020 los de Maranello, hay quien piensa que podría estar arrepentido.

Pero nada más lejos de la realidad. En la previa del GP de Hungría, el madrileño tiene claro que el camino elegido es el correcto.

"Me sorprende por todos los que me preguntan si me arrepiento de irme a Ferrari. No, claro que no. Vosotros, los periodistas, entendéis la razón. Pero hay muchos que no saben tanto de F1...", dice.

Y es que Sainz está "contento" a pesar de todas las dudas: "Ellos son los que se preguntan por qué ahora me he ido de McLaren a Ferrari".

"Me motiva muchísimo estar ahí. Quizá no pasen por su mejor momento, pero quiero llegar y ser una mejora positiva. Ya lo he vivido en McLaren".

Una situación parecida a cuando firmó por McLaren

Eso es, por otra parte, completamente cierto. Cuando él firmó por los de Woking, la escudería vivía posiblemente la mayor crisis de toda su historia. Con él, y con Lando Norris, un podio en 2019 que nadie se esperaba y un fulgurante comienzo de 2020, con otro cajón del joven piloto británico.

Para Sainz, aún es pronto para sacar conclusiones: "Ya hemos visto cómo puede cambiar un coche de un año a otro, y cuánto puede cambiar, por ejemplo, un Racing Point. Lo bueno de la F1 es que nunca se detiene. Lo de ahora no me preocupa porque en 360 días todo puede cambiar".

Sainz a Ferrari, Ricciardo a McLaren, Alonso a Renault...

La llegada de Carlos a Ferrari ha supuesto un auténtico tornado en la F1. Primero, por la marcha de Vettel de la 'Scuderia'. Y luego, por todo lo que ha ido llegando después.

Su lugar en McLaren lo ocupará Daniel Ricciardo, que a su vez dejó libre un asiento en Renault que será para Fernando Alonso. Además, Seb busca equipo y parece haber encontrado acomodo en Aston Martin. Esto supondrá la marcha de un Sergio Pérez que dice estar en conversaciones con otro equipo.

A pesar del retraso de cambio de normas para 2022, cualquier parecido entre esta y la parrilla de 2021 será pura coincidencia.