Los caminos de Sebastian Vettel y Ferrari continuarán por separado tras cinco años. Desde que Sebastian llegase en 2015, el tetracampeón del mundo no ha podido levantar el título con la 'Scudería', a pesar de contar con su apoyo total.

"Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte, es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía. El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no hay deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada. Los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. Esa no es la forma en que pienso cuando se trata de tomar ciertas decisiones y nunca lo será", ha explicado el alemán.

Sobre el futuro, Vettel ha declarado necesitar tiempo para saber qué quiere hacer: "Lo que ha sucedido en estos últimos meses nos ha llevado a muchos de nosotros a reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades reales en la vida. Uno necesita usar su imaginación y adoptar un nuevo enfoque para una situación que ha cambiado. Yo mismo me tomaré el tiempo que necesito para reflexionar sobre lo que realmente importa cuando se trata de mi futuro".

A su vez, el piloto alemán ha querido dar su último adiós a todo el equipo rojo: "Quiero agradecer a toda la familia Ferrari y, sobre todo, a sus "tifosi" en todo el mundo, el apoyo que me han brindado a lo largo de los años. Mi objetivo inmediato es terminar la temporada, con la esperanza de compartir algunos momentos hermosos más juntos, para agregar a todos los que hemos disfrutado hasta ahora".

Por último, su compañero en Maranello, Charles Lecrerc, ha querido dedicarle unas bonitas palabras en redes sociales: "Nunca he aprendido tanto como lo hice contigo como compañero de equipo. Gracias por todo, Seb. Ha sido un gran honor para mí ser tu compañero de equipo. Hemos tenido algunos momentos tensos en la pista, algunos muy buenos y otros que no acabaron como ambos queríamos, pero siempre hubo respeto, aunque no se percibió así desde fuera".

Con Vettel fuera de Ferrari para 2021, el monoplaza de la 'Scudería' ha quedado vacante. Carlos Sainz y Daniel Ricciardo se postulan como los principales candidatos, pero hasta Fernando Alonso podría entrar en las quinielas para ser partícipe del baile que se producirá en las escuderías de cara a la próxima campaña.