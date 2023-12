Carlos Sainz espera ampliar su contrato con el equipo Ferrari. Y la escudería italiana también quiere renovar al piloto. Dos partes condenadas a entenderse. Así lo ha apuntado el piloto en una entrevista a 'Jugones', en la que ha hecho balance de la temporada.

"Estoy contento con Ferrari y creo que ellos conmigo. No debería ser un problema ponernos de acuerdo. El objetivo es renovar antes del inicio de temporada. No me gustaría empezar la temporada sin saber mi futuro", ha expresado el compañero de Charles Leclerc.

Y recuerda su triunfo en el Gran Premio de Singapur. El único piloto no Red Bull que ha ganado esta temporada en la Fórmula 1: "Ferrari sabe perfectamente de lo que soy capaz.La victoria en Singapur ayuda mucho. Esos resultados y ese tipo de carreras ayudan mucho a un piloto".

Y de cara a 2024 espera un coche más competitivo que el del pasado.""Ferrari es el primero que quiere que el coche del año que viene sea más competitivo y yo por supuesto aprovecharlo", sentencia el madrileño.