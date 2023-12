Mucho se ha hablado de Lewis Hamilton y de sus conversaciones con otros equipos de la Fórmula 1. Red Bull rechazó haber hablado con él, mientras que Ferrari sí ha reconocido que hablan con el siete veces campeón de la competición. Lo ha dicho su jefe, Fred Vasseur.

En declaraciones que recoge 'SoyMotor', Vasseur ha contado cómo sus conversaciones con Hamilton: "He hablado con Lewis cada semana o cada mes durante 20 años, así que no puedo decir que no haya hablado con Lewis en algún momento, ya que siempre estamos en contacto".

"Es cierto, porque la mitad de la parrilla corrió para mí en el pasado, y en Bakú tuve una conversación con Lewis en el paddock y empezó a salir por todas partes, pero si firma un contrato conmigo cada vez que hablamos… ¡me costaría una fortuna!", ha comentado el jefe de Carlos Sainz y Charles Leclerc.

Ferrari tiene la intención de renovar a sus dos pilotos. En Italia se apuntaba a un contrato muy largo para Leclerc. No así el de Sainz. Pero las negociaciones todavía no se han cerrado y desde Maranello no hay ninguna información oficial.

Tanto a Sainz como a Leclerc les resta un año de contrato. Y esas conversaciones con Hamilton no han puesto nervioso al equipo Ferrari, que sigue apostando por sus dos actuales pilotos.