Carlos Sainz: "Es imposible estar decepcionado si vas a un equipo como McLaren"

El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz (Renault), aseguró hoy que es "imposible estar decepcionado" fichando por una escudería como McLaren, en la que recalará las dos próximas temporadas, por lo que saldrá del programa de jóvenes pilotos de Red Bull.

"Es imposible estar decepcionado cuando dejas un equipo para ir a McLaren, es uno de los sueños que tenía desde niño, es imposible ser infeliz. He sido parte de la familia Red Bull durante mucho tiempo y ha sido uno de mis objetivos principales, pero como piloto la familia McLaren me empuja y es imposible estar decepcionado con ellos", aseguró en la rueda de prensa previa al GP de Bélgica.

"Calmado"

El piloto madrileño, actualmente en Renault, explicó que en cuanto el australiano Daniel Ricciardo (actualmente en Red Bull) anunció que firmaba por la escudería francesa, hubo un momento en el que no sabía dónde iba a ir, pero siempre estuvo preparando sus opciones y McLaren era "una de ellas desde el principio".

"He estado en contacto con la cúpula de McLaren en el último año, por eso estaba calmado", explicó Sainz, que agradeció a Red Bull su apoyo en su carrera, y calificó este como "un nuevo capítulo" en su carrera, su primer contrato de dos años con una escudería.

Sus opciones

Tras la conferencia de prensa, en la zona de los medios audiovisuales, Sainz detalló que sabía que Ricciardo era una de las opciones de Renault para la próxima campaña, pero al tener contacto con McLaren sabía que tenía opciones.

No obstante, aseguró que no conocía que su compatriota Fernando Alonso planeaba dejar la Fórmula Uno, una decisión que ha facilitado su entrada en la escudería británica. "No tenía información (sobre la despedida de Alonso), pero sí sabía que había interés de McLaren en mí y era un interés recíproco. Siguiese Fernando o no, yo estaba en contacto con McLaren y ellos estaban con ganas", explicó.