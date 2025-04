Carlos Sainz echa la culpa a Williams por su sanción: "Nadie me ha avisado..."

Continúan las dudas de Carlos Sainz con el Williams. El piloto español no ha podido meterse en la Q3 de la clasificación del Gran Premio de Japón dejando muestra, una vez más, de que no está encontrando su mejor versión sobre el monoplaza británico.

Por si fuera poco, Sainz ha sido sancionado con tres puestos al final de la sesión por obstaculizar a Lewis Hamilton cuando el británico estaba en vuelta durante la Q2. Carlos había marcado el duodécimo mejor tiempo pero saldrá desde la decimoquinta plaza en Suzuka.

El de Williams ha analizado el 'incidente' que le ha costado tres posiciones en la salida de la carrera y ha determinado que desde el equipo podrían haber hecho algo más para hacerle saber que Lewis estaba en vuelta: "He pasado a muchos coches en mi vuelta rápida porque todos venían en vuelta y pensaba que Hamilton era uno de sus coches que iban en in-lap".

"El equipo también lo pensaba, y empezando la curva 1 no me habían dicho que se estaba preparando para empujar, que la sesión se había terminado y todavía tenían que quedar unos segundos para que acabase. No me han avisado y no me he podido quitar", ha reconocido el ex de Ferrari en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.

Carlos sigue encontrando trabas fin de semana tras fin de semana en su andadura con Williams. El español solo ha conseguido un punto en los primeros dos grandes premios. Recompensa muy insuficiente teniendo en cuenta lo que sorprendió el Williams en pretemporada.