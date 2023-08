Carlos Sainz está orgulloso de estar en Ferrari. Pese a los rumores de su salida, las tensiones por las decisiones estratégicas y el mal rendimiento del equipo, el madrileño lo ha dejado claro en una entrevista con la Fórmula 1.

"Estoy muy orgulloso. Llegar a un equipo como Ferrari, vistiendo de rojo todos los fines de semana... no lo doy por sentado. Sé lo duro que es y lo mucho que ha significado. Cuánto me ha costado llegar aquí, cuánto he tenido que sacrificar y esforzarme en esto", aseguró.

"Ferrari es un gran lugar para estar. Cada circuito al que vas tienes más apoyo que cualquier otro piloto. Cada carrera se siente como una en casa debido a la cantidad de apoyo que recibes en todo el mundo", explicó.

Sin embargo, también señaló la exigencia de la 'Scudería': "Es cierto que también es exigente, es un equipo muy exigente desde el punto de vista mental porque hay más presión. Tenemos muchos patrocinadores y eventos a los que asistir. Creo que debes estar en la cima de tu carrera para estar completamente comprometido con ser un piloto de Ferrari".

"Y creo que estoy en esa etapa. Todavía soy muy joven, pero al mismo tiempo con experiencia y lo estoy maximizando tanto como puedo", añadió.

Carlos Sainz padre, una figura donde apoyarse

Además, el '55' quiso destacar la figura de su padre: "Tengo mucha suerte de haber tenido como padre a un bicampeón del mundo de rallies que me ha podido enseñar muchas cosas de la vida, de las carreras y, sobre todo, de la actitud que hay que tener ante las cosas".

"Si quieres ser campeón del mundo algún día, o quieres ser bueno, él ha vivido esas experiencias que al final sirven como ejemplo. Lo estoy usando tanto como sea posible. Quiero decir, a los 28-29 años todavía me enseña cosas, me da algunos buenos consejos que usar", concluyó.