Sinner revela el aspecto que "envidia" del juego de Carlos Alcaraz: "Tiene muy buen..."

Jannik Sinner está a poco más de una semana de poner fin a la sanción por su positivo en dopaje en Indian Wells 2024. El número uno del mundo ha estado alejado de las pistas durante tres meses y consumará su regreso en el torneo que hará de previa de Roland Garros, el Masters 1.000 de Roma.

Sinner no tenía permitido ni jugar ni entrenar y habrá que esperar para ver la forma y el nivel al que regresa Jannik después de tanto tiempo de inactividad. Todo hace pensar que Carlos Alcaraz volverá a ser su máximo rival dentro del circuito en un año en el que el murciano ha sufrido varios altibajos en cuanto a rendimiento.

Carlos ha reconocido haber sufrido mucha presión a raíz de la sanción de Sinner. A Alcaraz se le presentó una gran oportunidad de asaltar el liderato del ranking con la ausencia del transalpino pero los resultados no le fueron favorable.

Jannik ha hablado de Carlos y, sorprendentemente, ha desvelado un aspecto del juego del español que le gustaría mucho tener a él: "El saque necesita mejorar, pero envidio el toque de Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti, que tienen muy buen tacto con la pelota".

"Hay momentos en los que no siento el juego, me pongo nervioso porque quiero demostrarme que soy capaz, hay muchas veces en las que las cosas no salen perfectas. Al fin y al cabo, es un juego, y en el tenis hay que jugar. Destrozar la pelota o romper la raqueta no funciona", ha asegurado Sinner en unas declaraciones recogidas por 'Eurosport'.