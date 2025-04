"Pero, ¿con cebolla o sin cebolla?: la eterna duda de Pedro Sánchez que también divide a España

Desde que el pasado lunes se produjo la caída del suministro eléctrico en la península, el Gobierno se ha reunido en numerosas ocasiones para tratar el suceso. En la reunión del presidente con el Consejo de Seguridad para hablar sobre el apagón, además de tratarlo, también debatieron sobre otros temas.

"Otros temas que preocupan a los españoles", apunta Nacho García. Y es que se ha compartido una imagen de la reunión en la que se escucha a Pedro Sánchez preguntar "Pero, ¿con cebolla o sin cebolla?". "Bien, ¿qué te digo? Este es un problema que divide a España, no se puede tratar así como así, a lo loco", afirma Isabel Forner. La zapeadora considera que se debe afrontar este problema "de cara" y crear un ministerio de Tortillas.

"Isabel, ya sabes que en Zapeando no nos gustan las polémicas", apunta María Gómez. "esto nos divide siempre". Forner comparte que ella, en su próxima cita, tiene claro que va a preguntar cómo le gusta la tortilla. "Dependiendo lo que me diga sigo o no sigo", afirma.

Dani Mateo advierte a Isabel. "Ten cuidado que igual, para romper el hielo, te hace la rima...". "¿Qué rima?", pregunta Forner. "Sigue, María", responde Quique Peinado, evitando responde a Isabel. "Qué mal pensados... vas a ir al infierno", afirma la zapeadora al deducir qué rima con cebolla.