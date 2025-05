Carlos Sainz aprueba la decisión de Williams de no mejorar el coche: "Sabemos que es un riesgo..."

Williams es, sin ninguna duda, una de las grandes sorpresas del mundial de la Fórmula 1. Tanto Alex Albon como Carlos Sainz están instalados en la zona. En Miami los dos sumaron puntos. Pero esa historia podría cambiar desde Ímola, el lugar donde los equipos suelen montar sus primeras actualizaciones. No lo harán ellos... y asumen que se pueden ir para atrás.

Carlos ha confirmado en 'DAZN' que no habrá novedades y que confían todo al coche del año que viene, el del nuevo reglamento: "Para nosotros no (no hay mejoras). No vamos a traer 'upgrades' por lo tanto lo que vimos en Miami puede cambiar rápidamente o radicalmente si todos los equipos de la zona media o los de cabeza se ponen a evolucionar mucho los coches de este año".

Eso sí, aprueba la decisión de James Vowles, su jefe: "Es un riesgo que estamos dispuestos a tomar".

En este inicio de campeonato se han destacado como los líderes de la zona media e incluso han competido contra los Ferrari de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton. Algo que parecía imposible en la pretemporada.

"Hemos estado al nivel de Ferrari en una de las primeras seis carreras. Ahí tienes el porcentaje sobre cuántas veces estaremos en esa pelea. Además ellos empiezan a desarrollar su coche y nosotros no, así que la desventaja se hará más grande", explica el piloto español.

Lamenta que todos los rivales vayan a dar un paso adelante en los próximos fines de semana: "También la zona media va a mejorar, nosotros tendremos que esperar bastante hasta que lo mejoremos".

Pero como ha dicho Sainz ese "es un riesgo que están dispuestos a asumir". Porque el nuevo reglamento que empieza en 2026 pinta muy bien para ellos.