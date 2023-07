Carlos Sainz fue capaz de hacer una defensa a ultranza Checo Pérez durante varias vueltas en el Gran Premio de Austria. No es habitual que un Ferrari pueda detener a un Red Bull, pero esto demuestra que el madrileño tiene mucha clase, y es más que un gentleman.

A pesar de todo, el madrileñoes realista y sabe que los monoplazas con sede en Milton Keynes están en otra liga: "Hay una gran brecha entre Red Bull y nosotros, y pensar que vamos a reducir la brecha con una mejora, creo que sería ingenuo y poco realista. Red Bull ha matado la oposición".

Las mejoras de Ferrarisirvieron para que Leclerc lograse el mejor resultado de la temporada en Maranello, y Sainz el podio en la carrera al sprint del sábado.

Ante la pregunta de 'MotorsportWeek' sobre si la actualización ayudará a pulir las debilidades del SF-23 y, con suerte, acercarle más a los Red Bull, cree que "sí, pero "de forma relativa", porque dependerá de lo que también sea capaz de innovar el equipo austriaco.

Aunque en Ferrari sean muy rápidos, Carlos Sainz reconoce que es difícil estar a la altura deMax Verstappen y 'Checo': "Creo que sería un poco optimista, digamos, pensar que de repente vamos a estar a la par con Red Bull, con lo competitivos que son".

