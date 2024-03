Ferrari puede haberse metido en un jardín importante. Uno del que ya no puede salir. Uno que quizá, y sin el quizá, podrían haber evitado entrar. Porque los italianos, antes de que diera comienzo el curso, decidieron decirle a Carlos Sainz que para 2025 no contaban con él. Que no le querían. Que en su lugar, junto a Charles Leclerc, iba a estar Lewis Hamilton. Un heptacampeón del mundo sí, pero viendo cómo están las cosas...

Porque el inglés está como está en el Mundial. Con apenas 8 puntos y con un abandono en Australia. Con crítica tras crítica a un Mercedes que Russell está manejando mejor el monoplaza. Mientras, Sainz sería líder del campeonato de no ser porque en Arabia Saudí no pudo competir por una operación de apendicitis.

Aún así, ni dos semanas después de la intervención se subió al Ferrari. Lo hizo y no solo llegó al podio sino que logró la victoria en Melbourne. Logró imponerse a Charles Leclerc, su compañero, y al Red Bull de Sergio Pérez. El de Max Verstappen, fuera de carrera.

Y mientras, Fred Vasseur, su jefe, va echando balones fuera ante la opción, bastante posible, de haber cometido un error y una injusticia con Carlos Sainz. Por ello, ha decidido atajar todo con un halago tremendo.

"Es como si..."

"Carlos merece una mención especial. Hace poco más de dos semanas que le operaron... y es como si no hubiera sucedido nunca", afirma.

Porque su victoria fue excelsa: "Logró estar concentrado, y remató un fin de semana sensacional".

Eso sí, ha lanzado un aviso tanto a Carlos como a Leclerc para que no se confíen tras su doblete en Melbourne: "Cuando estén bajo presión se pueden cometer errores".