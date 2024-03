Carlos Sainz se llevó la victoria en el Gran Premio de Australia y confirmó que está listo para luchar contra Red Bull y Max Verstappen siempre que el Ferrari sea lo suficientemente rápido. Junto a Charles Leclerc completó un doblete increíble en el trazado de Albert Park.

Y todo ello después de una operación de apendicitis. En Ferrari alucinan con él... aunque no olviden que de cara a 2025 le han cambiado por Lewis Hamilton. De hecho, Fred Vasseur dice que el objetivo de la escudería italiana es conseguir el mundial de constructores y no el de pilotos.

Así lo ha expresado en palabras que recoge 'SoyMotor': "Ese es el objetivo (ganar el mundial de constructores). Pero también es luchar por el campeonato de pilotos, aunque este año quizá es un poco pronto para eso. Pero ya veremos...".

"El nuevo coche es más fácil de pilotar. Es más fácil entender su comportamiento: no da sorpresas, desgasta menos los neumáticos y nos permite atacar", afirma. "Pero no todos los fines de semana serán como en Melbourne. Lo que le pido al equipo es no cometer errores, mejorar paso a paso y mantener la misma determinación", detalla el jefe de Sainz y Leclerc.

Y sobre si lucharán contra Red Bull y Max en lo que queda de año... no lo ve claro: "Es demasiado pronto. La tarea ahora es entender bien el coche y sacarle el máximo partido, porque aún no lo hemos conseguido".

Leclerc y Sainz no están lejos de Verstappen en el mundial de pilotos. De hecho, si Carlos hubiera participado en el Gran Premio de Arabia Saudí casi con total seguridad sería líder del campeonato. Pero Ferrari, ya saben, quiere priorizar el de constructores.