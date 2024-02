Este lunes se ha presentado el AMR24, monoplaza que conducirán Lance Stroll y Fernando Alonso para la temporada de 2024. Este lunes ambos han tenido la oportunidad de tener un primer contacto con el coche después de que Aston Martin haya realizado un 'filming day' en el trazado de Silverstone.

Por la mañana, Lance Stroll ha sido el encargado de rodar con el nuevo monoplaza. Por la tarde, fue el asturiano el responsable de ponerse a los mandos: "Primer día en el coche, es muy bueno estar de vuelta en un coche nuevo".

"Siempre es un momento emocionante de la temporada, subirse por primera vez, comprobar que todo está bien, la posición del asiento y, por supuesto, el 'feeling' con el coche que ha sido bueno", ha expresado el piloto español con una gran sonrisa en un vídeo compartido en las redes sociales del equipo.

"Estamos muy felices con el 'feeling' y no puedo esperar a compararnos con todos lo demás en Baréin. Nos vemos muy pronto", ha concluido en el vídeo. El español ha mantenido durante todo el vídeo una expresión constante de felicidad que ha quedado respaldada por sus palabras: "estamos muy felices con el 'feeling'".

Cabe recordar que los días de rodaje fueron limitados por la FIA y que solo se podían completar 200 kilómetros. Lo más irónico es que con los casi seis kilómetros de longitud con los que cuenta el trazado de Silverstone, el AMR24 ha podido completar 33 vueltas...

Esta ha sido la primera toma de contacto que han tenido los pilotos de Aston Martin con su nuevo monoplaza. La hora de la verdad llegará el día 21 de febrero, momento en el que darán comienzo los test de Baréin que se albergarán en el trazado de Sakhir hasta el día 23.

