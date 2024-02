Fernando Alonso es el piloto más veterano de la parrilla. Muchos no confiaban en que el asturiano pudiese rendir bien en pista con 42 años, sin embargo, ha demostrado que está en buena forma física y que sigue siendo uno de los mejores pilotos.

El piloto español acaba su contrato con Aston Martin a finales del año 2024 y mientras reflexiona sobre lo que hará en el futuro, Fernando Alonso ha comunicado la importancia que ha tenido el cambio de dieta y fitness que ha adoptado desde que se unió a Aston Martin.

Recientemente, Fernando Alonso ha recibido los resultados de sus test médicos anuales y según expresó, no solo detuvo un leve declive en su forma física, que había comenzado en el pasado, sino que además se encuentra en el mejor estado de forma de los últimos años.

El asturiano contó que tienen guardados todos los resultados de todas las pruebas físicas que se ha realizado durante los años: "Normalmente hacemos las mismas pruebas. Tenemos datos históricos del rendimiento cardiovascular de mi cuerpo en uno, dos y cinco kilómetros, en estado de reposo, en mil y una pruebas de grasa o músculo, de reacción con las luces, así como máximos del gimnasio con pesas".

Este seguimiento les permitió ver un cambio de tendencia que en un principio pudo ser algo preocupante: "Mientras que en algunas pruebas de los últimos cinco o seis años hubo una caída mínima en el rendimiento, especialmente en términos de músculo, porque, a partir de los 30 o 35 años, se pierde un poco de músculo".

Aunque como ha afirmado: "Este año hemos podido recuperarlo a niveles máximos. Y esto se ha debido en parte a la alimentación, que ha cambiado. Intentamos ganar un poco de músculo para compensar el factor edad, sin perder reactividad ni resistencia en el cardio. Fueron resultados sorprendentes y creo que muy positivos".

Durante la rueda de prensa previa al lanzamiento del AMR24, Fernando Alonso destacó la importancia de tener un nutricionista trabajando con ellos y remarcó los grandes beneficios físicos que ha notado tras su cambio de dieta.

"Tal vez no sea completamente estricto, pero en ese sentido, tratar de encontrar un poco más de energía de los alimentos que consumes, y un poco más de tu reserva también en tu cuerpo, y tratar de tener más resistencia a partir de ahí", explicó Fernando.

El factor de la dieta no ha sido el único que ha beneficiado al español, también ha comunicado que el haber tenido un invierno tranquilo le ha ayudado a encontrarse mejor: "Ha sido un invierno con mucho más tiempo para mí del que tenía antes. Siempre tenía algo que hacer durante el invierno...Esta vez he tenido tiempo para mí, para pilotar otros coches, y eso me ha ayudado a llegar a esta pretemporada en la mejor forma de mi vida".

Todas estas razones han sido las que han hecho que Alonso llegue a la conclusión de que podría competir muchos años más: "Hace unos años, diría que quizás entre 40 y 41 años era el límite. Después de verme el año pasado motivado y con un buen desempeño, tal vez pueda seguir compitiendo unos años más. Si estás motivado y quieres comprometerte, puedes conducir tal vez hasta los 48 o 49, o lo que sea, o incluso 50".

El piloto asturiano ha concluido con que aunque se ve capaz de competir hasta esa edad, la Fórmula 1 requiere total dedicación. A pesar de que sí siente que tendrá la habilidad, hay otras cosas en la vida por las que tiene curiosidad y quiere explorarlas.