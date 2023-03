En el pasado Gran Premio de Arabia Saudí fue muy dudosa la participación de Max Verstappen, que sufrió un virus estomacal. De hecho, el neerlandés llegó ayer un día después que el resto de la parrilla, y decidió competir a pesar de no estar recuperado.

Dos semanas después de la segunda carrera del año, el piloto de Red Bull ha confesado lo duro que fue correr con esa enfermedad: "En casa estaba muy enfermo, apenas podía caminar." reconoció.

Aunque el bicampeón se arriesgó forzando, creyó que estaba casi recuperado: "Llegué al fin de semana realmente creyendo que se había ido el virus, porque normalmente cuando te enfermas, dos o tres días después, normalmente estás bien, puedes hacer tus entrenamientos", explicó.

El neerlandés reveló que cuando se subió al RB19 en la primera sesión de los entrenamientos libres, sintió a una vuelta que necesitaba "dos vueltas para poder respirar normalmente".

Por suerte para él fue capaz el sábado y el domingo, y logró quedar en segunda posición por detrás de su compañero.

A pesar de que muchos fueron críticos por su comportamiento con Sergio Pérez, asume su descontento: "Definitivamente me afectó durante todo el fin de semana, algo que no me gustó, porque fue una de las primeras carreras en las que sentí que estaba limitado físicamente y eso es realmente frustrante cuando estás en el coche ".

Problemas en Australia

El neerlandés no se esperaba sufrir tanto con el virus estomacal, al igual que no estaba en sus planes tener que hacer frente a tantas dificultades durante las sesiones 1 y 2 de los entrenamientos libres.

Su monoplaza derrapó en lo primeros entrenamientos y finalizó su sesión con un susto inesperado. Para colmo, Christian Horner explicó que tanto Max como Checo Pérez tuvieron "problemas relacionados con el freno, que los hizo excederse un poco en un par de curvas."

"Esto muestra que ambos insisten y están corriendo al límite, asumió el director de Red Bull.

En la segunda sesión sus problemas incrementaron con la lluvia y quedó por detrás de Fernando Alonso y Charles Leclerc.