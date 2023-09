Carlos Sainz ha logrado la pole en Italia. La ha logrado vestido de rojo. Con el escudo de Ferrari. La ha logrado en el lugar más especial para el equipo y, a buen seguro, en uno de los más especiales para él. Porque lo ha hecho delante de los 'tifosi', delante de una afición para la que la 'Scuderia' es algo más que un equipo. Para la que es, prácticamente, una religión.

Sí, ahí ha sido. En Monza. En el Templo de la Velocidad. En una pista en la que Ferrari ya iba dejando claro que no iba de farol. En una en la que, desde los Libres, ya se notaba que este equipo estaba. Que estaba para pelear con Red Bull. Que estaba para luchar, y para ganar, a Max Verstappen.

Ha sido gracias a Sainz, porque Leclerc falló. O, más bien, no estuvo tan acertado como Carlos. Charles estuvo tras su compañero. Siempre. Siempre estuvo detrás. Siempre miró el alerón trasero del monoplaza número 55. Parecía que no. Parecía que era la hora del monegasco, pero su gran tiempo no le sirvió para superar al Red Bull de Max.

El sector 2, la clave

Y es que el neerlandés iba a vender muy cara su derrota. Normal. No le gusta. No le apetece. No es de los que tiran la toalla cuando hay una mínima dificultad. Hubo alguna, porque en el sector 2 hizo una leve visita a la grava. Con todo, a menos de una décima de esa pole provisional de Sainz.

Estaba ahí. Lo sabía. Sabía además que podía empujar. Que podía ir más allá. Que eran los demás los que tenían que superar su crono. Cuando estaba en el sector 3 estaba tras Verstappen y Leclerc; al entrar a meta, primero.

Gracias sobre todo a un sector 2 espectacular. Rapidísimo estuvo el Ferrari. Rapidísimo fue en las rectas en comparación con el Red Bull. Porque los de la 'Scuderia' han hecho lo que había que hacer para Monza, con un monoplaza veloz en el 'set up' que voló por Italia.

"¡Decidme que lo tenemos!"

Al llegar a meta, una radio que lo dice todo con un Sainz simplemente exultante.

"¡Decime que lo tenemos! ¡Decidme que lo tenemos!", se escuchó a Carlos decir a Ferrari.

La respuesta, la que Sainz quería escuchar: "Sí, lo tenemos".

Sustito... pero solo eso

Así es. La tienen a pesar de ese susto por la investigación de los comisarios. Por esa posible infracción del 1:41entre las líneas del 'safety car'. Al final, nada. Nada de nada... y Sainz puede celebrar ya una pole tan especial para Ferrari como es la del GP de Italia.