Brutal 'golpe' de Fernando Alonso a la nueva Fórmula 1: "He conducido cosas más divertidas"

Honda se rinde ante Fernando Alonso: "Es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1"

El bicampeón del mundo ha mostrado su rechazo al nuevo reglamento del 'Grand Prix', debido al notable uso de tecnología eléctrica, que ha provocado muchas críticas en el paddock.

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 no termina de convencer a la mayoría de pilotos de la parrilla. La excesiva dependencia de la unidad de potencia eléctrica ha generado críticas en el sector debido a la escasez de emoción en las carreras, además de amagos de retirada por parte de algunos campeones del mundo.

Este es el caso de Max Verstappen o Fernando Alonso. Dos laureados pilotos que han afirmado públicamente su desilusión con los coches de este año. "He conducido cosas más divertidas que los F1 de este año, independientemente del resultado", asegura el asturiano, en una entrevista concedida a 'Mundo Deportivo'.

En concreto, el bicampeón de la F1 rechaza el estilo de competición que ha iniciado este año, debido a la ausencia de adrenalina, comparado con los monoplazas antiguos. "Hay otras cosas que te hacen sentir más adrenalina... que son los coches del pasado", añade Alonso.

A pesar de que en el 'Grand Prix' hay modificaciones cada año con el fin de mejorar la competición, los recientes cambios no han tenido una buena acogida. "La Fórmula 1 siempre ha sido un laboratorio de tecnología y de emociones y la Fórmula 1 actual no lo es", incluye el piloto español.

Por último, Fernando ha recalcado su idea de eliminar la "parte eléctrica" debido a la existencia de una competición que se fundamenta en dicho uso, por lo cual ve sin sentido emplear una "tecnología semi inútil".

"Ya hay una categoría de Fórmula eléctrica, la Fórmula E, y creo que esa vía ya está abierta y la están optimizando; tienen un coche realmente potente y realmente entretenido. Para la Fórmula 1 creo que no hace falta ir por esa vía", concluye Alonso.

Dependencia de la electrónica

El cambio de reglamento de 2026 ha supuesto la introducción de una unidad de potencia que convive con el motor de gasolina de siempre. Sin embargo, la F1 ha incidido en depender de la carga eléctrica. Una decisión que el bicampeón del mundo no aprueba.

"Al pilotar, dependes tanto de la unidad de potencia, del modo en el que recargas las cosas... Si tienes la batería llena, tienes una cierta frenada; el motor empuja porque ya no recarga, y ya no está frenando el motor porque la batería está llena, y al contrario si está vacía. No puedes conducir vuelta a vuelta buscando la perfección y el último metro en la parada de frenada y esas cosas que eran típicas de la Fórmula 1", defiende Fernando.

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