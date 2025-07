El brutal finiquito que podría recibir Christian Horner tras su ruptura con Red Bull

Red Bullha despedido a Christian Horner, jefe del equipo, después de 20 años al frente del cargo. El británico ha sido la cabeza de la escudería desde que empezaron a participar en la competición reina hace ya dos décadas y, ahora, ha llegado el momento de separar los caminos.

Sin embargo, la repentina decisión mantiene a Horner en 'stand by' mientras se negocia el finiquito de su contrato. Un contrato firmado hasta 2030, por lo que aún le restan 5 años de validez.

'The Telegraph' apunta a que el contrato de Horner ronda los 10 millones de libras al año. Una cifra a la que, evidentemente, el ex 'team principal' de Red Bull no piensa renunciar. Por tanto, el británico podría embolsarse entre 50 y 60 millones de libras tras su despido.

Ahora está en manos de ambas partes negociar las cláusulas del cese. Lo normal es que la noticia despierte el interés de diversas escuderías para intentar hacerse con los servicios del experimentado Horner. Y Red Bull, por su parte, intentará estirar al máximo el 'gardering' del británico al mismo tiempo que trata de rebajar, en la medida de lo posible, la cifra definitiva.

Además, a la discusión del finiquito habrá que añadir condiciones. Es lógico que desde Red Bull se intente evitar que alguno de sus rivales obtengan alguna ventaja competitiva al poder contar con los servicios de su ya exjefe de equipo y, por ello, se añadan requisitos prohibitivos que acoten las posibilidades para el futuro de Horner.