Djokovic explotó contra su equipo ante el 'baile' de Sinner: "Observa y calla"

Ya lo decía Carlos Alcaraz en rueda de prensa tras clasificarse para la final de Wimbledon después de vencer a Taylor Fritz: la derrota de Novak Djokovic ante Jannik Sinner en la otra semifinal fue muy sorprendente.

Cierto es que el serbio arrastraba molestias y se le vio mermado físicamente, pero el italiano apenas sufrió para llevarse el partido en tres sets.

Tal era la impotencia del ganador de 24 'majors' que en la tercera manga y tras ceder su servicio, explotó contra su equipo.

"Solo observa y calla, observa y calla, no digas ni una sola palabra, solo observa", le gritó a su entrenador, que estaba en la grada.

Ya en rueda de prensa, trató de evitar este tema y felicitó a su rival sin incidir en las molestias que arrastraba.

"No quiero dar detalles sobre mi lesión y comenzar a lloriquear sobre que no fui capaz de jugar a mi mejor versión. Quiero felicitar a Jannik por otra gran actuación. No hay más. Él está en la final. Fue demasiado fuerte. Me siento decepcionado de no haberme movido en pista tan bien como pensaba o me gustaría", señaló.

Novak Djokovic to his box after getting broken back by Jannik Sinner in the 3rd set at Wimbledon:

“Just watch and be quiet, watch and be quiet don’t say a single word, just watch”

😂😂😂 pic.twitter.com/zho7fS3JVp