Pedro Acosta explica qué debe tener en cuenta Jorge Martín para decidir su futuro

Pedro Acostase sincera mientras atraviesa un momento complicado en su carrera. El piloto, que muestra una actitud muy positiva, atrayendo buenas vibraciones, pretende continuar luchando y dando el máximo a pesar las circunstancias. En este contexto, el murciano ha comentado sus dificultades con KTM y ha opinado sobre el futuro de Jorge Martín en Aprilia.

En cuanto al rendimiento de su equipo durante la jornada de entrenamientos, Acosta declara para 'motosan' que "deben estar contentos". Con todo muy apretado y a pesar de la caída de la mañana que ha supuesto una pérdida de tiempo innecesaria, el piloto siente que el equipo ha dado la talla, especialmente después de lo que se sufrió el año pasado.

Aún así, el piloto reconoce las dificultades actuales con KTM pero mantiene el compromiso y la determinación: "A mí todavía me falta para ser feliz. No es el proyecto por el que firmé el contrato que tengo, no es como yo quería empezar el año, no es por las posiciones que yo quería luchar este año, ni es por todas estas cosas por las que quería luchar en KTM".

Sin embargo, a pesar de la decepción, el piloto añade que "hay que seguir para adelante y hay que intentar sacar el proyecto y dar el 100% de lo que tenemos ahora mismo, no llorar por una cosa que no tenemos".

Además, Pedro Acosta también opinó sobre la continuidad de Jorge Martín en Aprilia y aportó cuál es, para él, la clave que debe determinar de forma decisiva las decisiones de los corredores: "Lo que necesita un piloto es ser feliz donde sea que esté. Tiene que estar contento, feliz y disfrutando de lo que hace. Si no es muy difícil correr y hacerlo bien. Entonces si él está feliz quedándose en Aprilia y está contento, me alegro por él".