La estrategia del Gobierno: trabajar sin descanso contra la corrupción para mantener el apoyo a medias de sus socios

¿Por qué es importante? Los socios de investidura y de coalición mantienen su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sea a medias. Ya han advertido de que no será a cambio de nada, mientras el PSOE se centra en "trabajar sin descanso" para frenar la corrupción.

El PSOE no va a entregar el Gobierno a la derecha. María Jesús Montero defiende por tierra, mar y aire a Pedro Sánchez y repite como le repugna la corrupción. Admite que los audios de la trama Koldo-Ábalos-Cerdán también repugna a las mujeres en un momento en el que el PP sigue aumentando la tensión y sus ataques, en busca del voto femenino, y los socios de investidura siguen aguantando la legislatura.

En este ambiente, el Gobierno asegura que trabaja de manera incansable para combatir la corrupción. O en palabras de Montero: "Que sí, que podemos tener la cara más delgada como la del presidente", dice, para explicar que es porque "sufrimos" y porque trabajan y mucho. Lo hacen sin descanso y con el objetivo de volver a la corrupción cero. Esta es la estrategia a seguir, la misma que Sánchez propuso a sus socios este miércoles, durante el pleno en el que dio explicaciones por la supuesta corrupción que ha hecho que su legislatura se tambalee. Una estrategia que pareció convencer a los socios de Gobierno y de investidura, aunque sea a medias tintas.

Es cierto que le dieron un balón de oxígeno al Ejecutivo, pero también lo es que advirtieron de que no sería a cambio de nada, que no saldría gratis. El apoyo más certero, ha sido el de Sumar. Aunque este sábado Yolanda Díaz no ha querido aclarar si, en su opinión, ya se ha solucionado la crisis, sí reconocen que en el pleno del miércoles 9 de julio "se abrió ventana esperanza".

Sumar, el socio más convencido

Parece que Sánchez sí convencen a los de Yolanda Díaz, que defiende que el presidente "es un hombre honrado". Pero también porque "de las 15 medidas anticorrupción anunciadas por el Presidente del Gobierno, 10 habían sido propuestas por Sumar". Aunque sea porque fueron idea suya, el resultado es el que es: un apoyo a que la legislatura se mantenga, como quiere Sánchez, hasta el final, hasta 2027.

Pero el resto de socios no están tan convencidos y exigen más. ERCpide la aprobación de la financiación singular para Cataluña para seguir al lado del Gobierno. "Si no es claro y no es evidente, ERC actuará en consecuencia", ha advertido Oriol Junqueras, con los ojos puestos en la próxima Reunión de Sánchez con Salvador Illa.

Y es que esta semana, el Presidente tiene varias citas estratégicas. El martes, será el turno del PNV, que pide "que los acuerdos que están firmados se vayan cumpliendo".

Mucho más duro ha sido Junts, diciendo que no han venido "a participar en una farsa". En su caso, la fecha clave es el viernes, día en el que se vota en Europa la oficialidad del catalán y el vasco. Aunque mantenga su apoyo, lo hacen de puntillas. "Habrá un momento que Junts per Catalunya dirá 'hasta aquí hemos llegado'", ha dicho ya Jordi Turull.

Los socios de la investidura aseguran que tiene que haber más acuerdos, pero que esto depende más de Sánchez que de ellos. En Bildu serán exigentes, pero seguirán junto a Sánchez porque no quieren "dinamitar la legislatura". Y, desde el PP sigue sin perdonar al presidente del Gobierno por contar con Bildu. Para Tellado, "es el socio más fiel y confiable de Pedro Sánchez. Bildu no debe decidir ni una coma del futuro de nuestro país".