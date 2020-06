Sebastian Vettel y Fernando Alonso son los dos grandes agitadores del mercado de la Fórmula 1 para la temporada 2021. La posibilidad de que el primero fiche por el equipo alemán Mercedes es algo que el propio Toto Wolff ha reconocido.

Sin embargo, Valtteri Bottas, a quien sustituiría en Mercedes, se ha hecho fuerte en su asiento y ha asegurado que el equipo de las flechas de plata no está interesado en su fichaje. "Recibí un mensaje muy directo...", explicó el finlandés en una entrevista a 'Sky Sports'.

"No están considerando a Sebastian, por lo que dije 'perfecto, no me preocupo entonces'", ha explicado Bottas en esta intervención, en contraposición con las palabras del jefe de Mercedes, que aseguró que sí era una posibilidad.

"Es lo mismo para mí todos los años. No es diferente a cualquier otra temporada. Siempre hay conversaciones y la situación ha sido igual. Lo encuentro bastante divertido porque no hemos hecho ni una sola carrera aún y ya hay gente que me ha quitado el asiento", explica.

"Hubo demasiada habladuría innecesaria fuera del equipo; todo debería haberse mantenido de manera interna. Creo que eso facilita las cosas y, por supuesto, aprendimos que cuanto antes lleguen las decisiones, mejor", sentencia.

La realidad es que mientras Lewis Hamilton continúe en Mercedes, el equipo alemán no tomará riesgos en fichar a un piloto que le pueda hacer sombra de cara al campeonato del mundo. Y Valtteri Bottas no lo es.

Sin embargo, una posible retirada del británico a partir de 2021, tal y como él mismo ha confesado en alguna ocasión, sí podría facilitar el aterrizaje del cuadro veces campeón del mundo mundo en Mercedes.