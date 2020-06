La etapa de Sebastian Vettel en Maranello llegará a su fin esta temporada. Tras seis temporadas defendiendo el rojo Ferrari, 'Seb' dejará su monoplaza en la 'Scudería' para que lo ocupe Carlos Sainz.

Después de dejar Red Bull, donde ganó cuatro Mundiales (2010, 2011, 2012 y 2013), Vettel no ha logrado alzarse con el título del mundo en Ferrari, aunque sí ha conseguido dos subcampeonatos.

Su excompañero en Red Bull, Mark Webber, ha tratado en el podcast 'At the Controls' el periplo del teutón en Maranello y el "desgaste" que le ha ocasionado.

"Sebastian ha hecho todo lo posible para preparar al equipo y tener la posibilidad de ganar un Campeonato Mundial en los últimos años, pero no lo ha logrado. Así que creo que su confianza se ha visto sacudida mucho por la falta de entendimiento que pudo tener con la cultura italiana, eso es algo importante", explicó en un primer momento el australiano.

Webber insistió en la manera de pensar de los alemanes: "Hay una especie de forma germánica de hacer las cosas, al límite de la robótica. Los ingleses, australianos, neozelandeses o sudafricanos están en algún lugar en el medio y luego tienes a los latinos que están en el otro extremo"

A su vez, el expiloto destacó el "desgaste" que ha sufrido Vettel, que actualmente tiene 32 años: "Creo que este matrimonio realmente lo agotó. Puedes ver que no parece que tenga su edad en este momento, se lo he dicho varias veces. Ha tenido una buena carrera, también difícil, pero creo que simplemente está desgastado".

¿Qué le deparará el futuro a Vettel?

Paralelamente, Webber reflexionó sobre el futuro que le espera al todavía piloto de Ferrari: "Realmente no sé a dónde puede ir Seb. La mayor parte de su carrera ha estado luchando por los podios, más allá de su primer año en Toro Rosso y, aún así, ganó una carrera en ese año. Ahora se puede ver que parece mayor de lo que es y ya no creo que sienta ese disfrute especial de pilotar el coche rojo cuando se levanta por la mañana. Y esto es un problema para un atleta. Depende de un atleta seguir y la longevidad es un componente clave. Y tienes que averiguar de lunes a viernes cómo mantener las baterías cargadas, y Maranello ciertamente no ha ayudado a las baterías de Vettel".

De hecho, el australiano ve más probable que se retire antes de que recale en Renault, que también piensa en Fernando Alonso para el monoplaza que ha liberado Ricciardo: "No lo veo en Renault, en absoluto. Lo veo dejándolo por un año y luego después de 2021 echar un vistazo para regresar. Su edad todavía es muy joven para detenerse. No me sorprendería que se detuviera, pero realmente espero que no lo haga".