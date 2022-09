Año tras año, siempre hay curiosidad por conocer el calendario de la Fórmula 1 para la próxima temporada, con la finalidad de saber si se visitarán nuevos circuitos y si se dejará de correr en otros. Para la temporada 2023, ha comenzado a circular un borrador entre la prensa alemana que presenta varias novedades respecto a este año.

En primer lugar, el calendario contaría con hasta 24 pruebas. Entre ellas, destaca la vuelta de China, donde no se ve una carrera de Fórmula 1 desde el año 2019, ya que desde que comenzara la pandemia provocada por la COVID-19, el circuito de Shangai no ha vuelto al calendario. Sin embargo, la presencia del trazado asiático en el calendario aún no está 100% asegurada.

Además, con la renovación por un año más del circuito de Spa, Sudáfrica no albergará la Fórmula al menos la próxima temporada. El trazado de Kyalami sonó muy fuerte para irrumpir en 2023, pero finalmente fue algo que no sucedió. El Gran Premio de Rusia seguiría sin celebrarse al igual que este año, a causa de la guerra en Ucrania.

Qatar también volvería. La pasada temporada el circuito árabe acogió a la Fórmula 1, en una épica carrera en la que Fernando Alonso acabó tercero con su Alpine, por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Sin embargo, esta prueba tendría lugar en octubre, en vez de en noviembre, como sucedió en 2021.

Por último, Las Vegas haría su estreno en la que sería la penúltima carrera de la temporada el 18 de noviembre, un sábado. La temporada comenzaría como es costumbre en Baréin, el 5 de marzo, mientras que finalizaría también en Abu Dabi el 26 de noviembre.

Este sería el calendario de F1