Cuántas críticas se está llevando la FIA por el tema de las banderas rojas. Por cómo y cuándo, y por qué, sacaron esto en Australia. En Albert Park. En una pista, y en una carrera, marcada por hasta tres salidas en parado. Por dos accidentes que hicieron parar todo... y por una tercera reanudación caótica que derivó en toques, golpes, sanciones y demás que siguen más que presentes.

Primero fue Fernando Alonso, siempre hablador, quien no entendió el motivo por el que se sacó la penúltima bandera roja. La de Magnussen. La que tenía, según su juicio, poco sentido por temas de seguridad.

Luego se sumaron otros como Max Verstappen y el equipo Mercedes. Y ahora ha sido Lando Norris, joven pero ya experimentado, quien ha puesto en juicio este protocolo. Quien ha pedido un cambio para evitar ciertas situaciones.

"No es justo para muchos pilotos. Hacen un buen trabajo, otro les toca... y adiós a su carrera. No me gustan estas reanudaciones", dice.

Y lo tiene claro: "Puedes hacer una carrera muy buena, pero alguien tiene un comportamiento agresivo o tonto y termina con todo":

"Una salida en movimiento sería mejor, pero dudo que vaya a cambiar algo", sentencia en palabras que recogen en 'Motorsport'.

Lo cierto es que la FIA, a medida que avanzan las carreras, va matizando en cuanto al reglamento. De lo último en revisar, qué es y qué no es trabajar en el coche en un 'stop & go'. Todo, por lo sucedido con Fernando Alonso en Jeddah.