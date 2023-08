Uno de los muchos puntos fuertes que tiene Fernando Alonso cuando se sube a un monoplaza de Fórmula 1 es su capacidad para ser rápido en cualquier circunstancia. Y es que el asturiano es uno de los pilotos más rápidos sobre mojado y en circunstancias cambiantesde toda la parrilla.

Así al menos ha vuelto a quedar demostrado en el pasado Gran Premio de los Países Bajos cuando, en unas circunstancias de pista muy complicadas de lluvia intermitente, Fernando Alonso realizó una de sus mejores actuaciones personales en lo que va de año logrando ascender desde la quinta posición hasta la segunda.

Además, por si fuera poco, ha demostrado que Aston Martinha vuelto y que pueden ser competitivos y plantar cara, por qué no, al Red Bull de Max Verstappen. Precisamente por la gran actuación del asturiano sobre mojado, Aston Martin ha querido destacar la labor de su piloto estrella.

Para ello, desde las redes sociales de la escudería han querido recordar un famoso tweet que Alonso publicó en el año 2013, cuando aún estaba en Ferrari y dejaba actuacionesinéditas sobre mojado.

El tweet dice: "La lluvia solo es un problema si no te quieres mojar". Algo que Aston Martin ha recordado añadiendo un "nunca cambia, 10 años después y sigue siendo un mago sobre mojado". Todo ello acompañado de un emoticono de un Samurái.

Never change, @alo_oficial. 🥷

Ten years on, and still a wizard in the wet! https://t.co/D2cj32uYINpic.twitter.com/lvwHRAAKAK